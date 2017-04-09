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"Библиосумерки" организуют для детей 21 апреля

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева приглашает 21 апреля детей к участию в ежегодной акции «Библиосумерки». Тема меропряития в этом году - «Новое прочтение: истории с ладошку».

«Библиосумерки» - это специальный проект программ для детей в рамках международной акции «Библионочь», которая в этом году запланирована на 22 апреля.

Для юных иркутян на вечер 21 апреля подготовлена особая программа, частично созвучная с Годом экологии. В библиотеке будут работать несколько площадок: «У лешего в избушке», «Витамины чтения: посмеемся вместе!», «Детективное агентство «Черный котенок», «Сказочное Лукоморье», «Веселые превращалки».

Пройдут увлекательные мастер-классы и художественные чтения. Для детей прозвучат отрывки сказок, задорных стихов и других произведений. Гости праздника станут зрителями и участниками театрализаций и конкурсов. Каждый ребенок сможет поучаствовать в интерактивных играх с перевоплощениями, распутать загадочные ситуации, разгадать зашифрованные послания. Будут демонстрироваться мультфильмы. В завершение праздника каждый участник получит сюрприз.

Вход - свободный.

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2017-04-09 13:28:26




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