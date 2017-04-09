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Ярмарки сельхозживотных пройдут в Хомутово

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Иркутск. Сибирские новости - Министерство сельского хозяйства Иркутской области предложило помочь жителям Хомутовского муниципального образования в приобретении различных видов сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) путем проведения там ярмарок. В мероприятиях примут участие сельхозтоваропроизводители региона, занимающиеся разведением сельхозживотных.

"В настоящее время мы прорабатываем с сельхозтоваропроизводителями вопрос о приобретении жителями, в личных подсобных хозяйствах которых было проведено отчуждение свиней из-за африканской чумы свиней, сельхозживотных по ценам ниже рыночных", - отметил начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области Максим Константинов.

Напомним, в пятикилометровой зоне очага АЧС проводилось отчуждение животных. Всего изъяли 1 тыс. 327 голов свиней. После процесса отчуждения во всех ЛПХ проведена дезобработка. Согласно санитарно-ветеринарным правилам, заниматься разведением свиней в подворьях, попавших в пятикилометровую зону, запрещено в течение года. В ходе отчуждения животных комиссия составила акты, в которых указаны данные владельцев и вес свиней для дальнейшей выплаты компенсации за понесенный ущерб. Определена среднерыночная стоимость свинины в живом весе - 152 рубля 95 копеек за 1 кг.

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2017-04-09 13:39:16




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