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ИРНИТУ подписал соглашение о сотрудничестве с монгольской горнорудной компанией

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Иркутск. Сибирские новости - Соглашение о сотрудничестве подписали Иркутский национальный исследовательский технический университет и КОО «Предприятие Эрдэнэт» (Монголия) - одна из крупнейших компаний в Азии по добыче и обогащению меди и молибдена. Предприятие возглавляет Хоохорын Бадамсурэн - выпускник ИРНИТУ 1980 года по специальности «Горный инженер-маркшейдер». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Руководство ИРНИТУ подчеркивает важность развития сотрудничества с промышленным предприятием, формирующим около четверти бюджета Монголии. Документ, который подписали и. о. ректора ИРНИТУ Михаил Корняков и генеральный директор КОО «Предприятие Эрдэнэт» Хоохорын Бадамсурэн, предусматривает подготовку высококвалифицированных инженерных и научных кадров, содействие эффективной работе системы высшего и послевузовского профессионального образования. Вуз и компания важное значение уделяют изучению русского языка, подготовке студентов, магистрантов и аспирантов. Стороны заинтересованы в организации практик, проведении совместных научных исследований, опытно-конструкторских работ по актуальным направлениям деятельности, а также в организации совместных конференций.

Официальный визит делегации ИРНИТУ в Эрдэнэт состоялся 30 марта - 3 апреля. В состав делегации вошли директор Института недропользования Борис Тальгамер, заведующий кафедрой маркшейдерского делам и геодезии Анатолий Охотин и профессор кафедры Александр Загибалов. На встречу с представителями ИРНИТУ пришли около 60 выпускников, получивших в иркутском вузе высшее образование по разным специальностям,: горняки, строители, транспортники, энергетики и машиностроители. Всем они работают на градообразующем «Предприятии «Эрдэнэт».

Директор Института недропользования Б. Тальгамер выступил на встрече с выпускниками с презентацией, в ходе которой рассказал о современном развитии вуза и о преимуществах получения образования в ИРНИТУ. Он подчеркнул, что Иркутский технический университет всегда являлся кузницей кадров для Монголии. С 1961 года вуз подготовил для этой страны почти 700 специалистов - геологов и горняков. При участии преподавателей и профессоров «политеха» монгольские ученые защитили около 30 кандидатских и более 10 докторских диссертаций, подготовили свыше 100 научных работ. В 2016 году выпускниками иркутских вузов стали 73 монгольских студента различных форм обучения, из них 17 человек получили дипломы Иркутского технического университета. В настоящее время в Иркутске обучается около 160 монгольских граждан, из них почти 40 учатся в Институте недропользования.

В ходе встречи руководство компании отметило, что в связи с интенсивным развитием горнорудной промышленности российское техническое образование по-прежнему высоко ценится в Монголии. КОО «Предприятие «Эрдэнэт» выразило особенную заинтересованность в подготовке кадров высшей квалификации на базе ИРНИТУ. В ближайшее время планируется обсудить тематику хоздоговорных работ и возможность проведения совместных научно-практических конференций.

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2017-04-10 04:51:49




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