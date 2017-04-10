|
..
|Центробанк РФ
|USD
|56.92
|
↑
|
(+56.92)
|EUR
|60.57
|
↑
|
(+60.57)
|10 CNY
|82.50
|
↑
|
(+82.50)
|
В отношении гендиректора фирмы-лесоэкспортера возбуждено уголовное дело
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Иркутская таможня возбудила второе в этом году уголовное дело по факту незаконного перемещения круглого леса в Китай, а также уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте пиловочника в особо крупном размере. Общая сумма неуплаты таможенных платежей составила более 24,36 млн руб. (без учета пени). В настоящее время данное уголовное дело передано в органы предварительного расследования.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ведомством, установлено, что на Иркутский таможенный пост «Центр электронного декларирования» таможенным представителем, действующим от лица иркутского общества с ограниченной ответственностью, три года назад было подано 49 деклараций на товары.
На экспорт был заявлен необработанный лесоматериал из сосны обыкновенной, общим объемом 4,254 тыс. куб. м, таможенной стоимостью более 22,752 млн руб. Лес экспортировался в рамках внешнеэкономического контракта между иркутской фирмой и Маньчжурской экспортно-импортной компанией.
В качестве документов, подтверждающих заявленные в поданных декларациях на товары сведения, в таможенный орган были представлены договор купли-продажи о приобретении лесоматериалов, заключенный между фирмой-лесоэкспортером и фирмой-продавцом (зарегистрированной в поселке Куйтун Иркутской области), разовая лицензия минпромторга, выданная на основании вышеуказанного договора купли-продажи лесоматериалов, лесная декларация.
«В ходе проверки было установлено, что фирма-продавец договор купли-продажи не заключало и товар в адрес вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью не реализовывало, то есть договор купли-продажи оказался фиктивным», - сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
Кроме того, по информации территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству, лесная декларация продавца леса в лесничество не предоставлялась, что также подтверждает фиктивность сделки.
Данная махинация была направлена на то, чтобы с помощью фиктивных документов получить разовую лицензию минпромторга, при наличии которой действует льготная ставка вывозной таможенной пошлины в размере 15% (по закону основная ставка таможенных платежей на пиловочник хвойных пород составляет 80%, но не менее 55,2 евро за 1 куб. м). Таким образом, таможенникам были предоставлены заведомо ложные сведения в целях уклонения от уплаты таможенных платежей.
В связи с этим в отношении генерального директора фирмы-лесоэкспортера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных товаров, а также по пункту «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ - уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере.
Ссылки по теме:
2017-04-10 08:33:02
Комментарии
|
|
Сельхозпроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели продукции на 26,6 рубля
13:04 - Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели …
В рамках профилактических акций в Иркутске тестирование на ВИЧ прошли 320 человек
13:00 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными …
За три дня в Иркутской области из окон выпали двое детей
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года в Иркутской области зарегистрировано семь случаев падения …
Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» откроется 11 апреля
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Специализированная, 23-я по счету, выставка дорожно-транспортной техники, …
Лже-гадалки «обчистили» пенсионерку из Иркутска на 710 тыс. рублей
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции разыскивают злоумышленниц, которые обманом похитили крупную …
К системе «ФСИН-Письмо» подключен следственный изолятор № 1 Иркутска
11:08 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный изолятор № 1 ГУФСИН России по Иркутской области подключен к …
Гастроли ведущих солистов русского классического балета пройдут в Иркутске
11:04 - Иркутск. Сибирские новости - Гастроли ведущих солистов русского классического балета прославленных театров …
Пенсионеры Иркутской области теперь могут получить компенсацию за капремонт и без трудовой
10:58 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 14 апреля вступают в силу изменения в региональный закон …
Максимальная загруженность дорог Иркутска на прошлой неделе составила 7 баллов
10:53 - Иркутск. Сибирские новости - На минувшей неделе максимальная загруженность дорог Иркутска составила 7 …
Федеральные дороги Иркутской области готовы к весеннему паводку
10:50 - Иркутск. Сибирские новости - На федеральных автодорогах Иркутской области для предотвращения последствий …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, днем мокрый снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5 - 10 м/с, порывы до 14 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сегодня на одну вакансию на hh.ru в Иркутске приходится 6,4 резюме. Самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась сфера «Государственная служба», где на одно предложение претендуют 27 соискателя.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о назначении Михаила Прахова на должность директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.
РУСАЛ сообщает о запуске онлайн-школы социального предпринимательства. Организованная Центром инноваций в социальной сфере РУСАЛа интернет-платформа даст возможность получить качественное бизнес-образование и самостоятельно разработать проект для решения социальных вопросов.
27 марта в Москве в отеле «Сретенская», который входит в альянс «Русские Отели» и находится под управлением «ГОСТ Отель Менеджмент», состоялась торжественная церемония награждения очередной пятёрки победителей федеральной программы «Путешествие на Байкал с «Глубинной байкальской водой».