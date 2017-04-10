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В отношении гендиректора фирмы-лесоэкспортера возбуждено уголовное дело

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская таможня возбудила второе в этом году уголовное дело по факту незаконного перемещения круглого леса в Китай, а также уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте пиловочника в особо крупном размере. Общая сумма неуплаты таможенных платежей составила более 24,36 млн руб. (без учета пени). В настоящее время данное уголовное дело передано в органы предварительного расследования.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ведомством, установлено, что на Иркутский таможенный пост «Центр электронного декларирования» таможенным представителем, действующим от лица иркутского общества с ограниченной ответственностью, три года назад было подано 49 деклараций на товары.
На экспорт был заявлен необработанный лесоматериал из сосны обыкновенной, общим объемом 4,254 тыс. куб. м, таможенной стоимостью более 22,752 млн руб. Лес экспортировался в рамках внешнеэкономического контракта между иркутской фирмой и Маньчжурской экспортно-импортной компанией.

В качестве документов, подтверждающих заявленные в поданных декларациях на товары сведения, в таможенный орган были представлены договор купли-продажи о приобретении лесоматериалов, заключенный между фирмой-лесоэкспортером и фирмой-продавцом (зарегистрированной в поселке Куйтун Иркутской области), разовая лицензия минпромторга, выданная на основании вышеуказанного договора купли-продажи лесоматериалов, лесная декларация.

«В ходе проверки было установлено, что фирма-продавец договор купли-продажи не заключало и товар в адрес вышеуказанного общества с ограниченной ответственностью не реализовывало, то есть договор купли-продажи оказался фиктивным», - сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Кроме того, по информации территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Куйтунскому лесничеству, лесная декларация продавца леса в лесничество не предоставлялась, что также подтверждает фиктивность сделки.

Данная махинация была направлена на то, чтобы с помощью фиктивных документов получить разовую лицензию минпромторга, при наличии которой действует льготная ставка вывозной таможенной пошлины в размере 15% (по закону основная ставка таможенных платежей на пиловочник хвойных пород составляет 80%, но не менее 55,2 евро за 1 куб. м). Таким образом, таможенникам были предоставлены заведомо ложные сведения в целях уклонения от уплаты таможенных платежей.

В связи с этим в отношении генерального директора фирмы-лесоэкспортера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных товаров, а также по пункту «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ - уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере.

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2017-04-10 08:33:02




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