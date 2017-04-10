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Иркутянин Иван Морозов завоевал «бронзу» на первенстве Европы по тхэквондо

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутянин Иван Морозов завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по тхэквондо среди спортсменов до 21 года. Соревнования прошли с 6 по 9 апреля в Софии в Болгарии.

В категории до 80 килограммов, в которой выступал иркутский спортсмен, заявилось 23 участника. Иван провел четыре поединка, три из которых выиграл. В полуфинале он уступил греку Панагиотису Скортису, который стал вторым. Первое место занял спортсмен из Турции Кан Хасан Лазолгу. Еще одна «бронза» досталась Ивану Мичичу из Сербии.

«Сейчас наша задача «обкатать» нашего спортсмена, чтобы он набрался соревновательного опыта. Следующие соревнования запланированы в Греции с 25 по 30 апреля, а с 5 по 7 мая - всероссийские соревнования среди студентов», - рассказала исполнительный директор Федерации тхэквондо Иркутской области Татьяна Палкина.

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2017-04-10 08:34:48




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