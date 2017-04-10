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В Иркутске во вторник без осадков, +9°С

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, днем мокрый снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5 - 10 м/с, порывы до 14 м/с.
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Температура ночью -4, -9°С, при прояснении -14, -19°С, днем +8, +13°С, местами +4, -1°С, в северных районах 0, +5°С, при облачной погоде 0, -5°С.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный, с переходом к утру на юго-восточный 5 - 10 м/с. Температура ночью -4, -6°С, днем +8, +10°С.

2017-04-10 09:07:58




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