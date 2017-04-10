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В Иркутской области зарегистрировано около 50 случаев присасывания клещей

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Иркутск. Сибирские новости - По данным мониторинга, в Иркутской области на 7 апреля было зарегистрировано 49 случаев присасывания клещей. Исследовано 26 клещей, в одном случае обнаружен возбудитель боррелоиоза. Один человек госпитализирован с подозрением на клещевой боррелиоз. Укусы клещей зарегистрированы на территории Иркутского, Ольхонского, Ангарского, Усольского, Черемховского, Зиминского районов.

Основными направлениями профилактики клещевого энцефалита остаются иммунизация населения, организация экспресс-исследования клещей и своевременной экстренной профилактики, противоклещевые обработки.

В этом году, как и в предыдущем, будет уделено особое внимание организации акарицидных обработок в местах массового пребывания населения (парки, скверы), в летних оздоровительных учреждениях (в т.ч. лагерях с дневным пребыванием, загородных лагерях и санаториях), в детских образовательных учреждениях, а также на территории садоводческих объединений, участков индивидуального строительства, кладбищ, загородных кафе и др.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, за три месяца текущего года в регионе против вирусного клещевого энцефалита иммунизированы 29,06 тыс. человек, из которых 14,53 тыс. - дети. Это в 1,4 и 4,8 раз больше, чем на этот же период 2016 года.

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2017-04-10 09:09:59




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