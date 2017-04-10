Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 10.04.2017, 17:42
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.92 (+56.92)
EUR 60.57 (+60.57)
10 CNY 82.50 (+82.50)
Информер праздники сегодня

Роспотребнадзор с 10 по 24 апреля проводит «горячую линию» по вакцинопрофилактике

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В рамках проведения Европейской недели иммунизации Управление Роспотребнадзора по Иркутской области с 10 по 24 апреля проводит тематическую «горячую линию» по вакцинопрофилактике. Звонки принимаются по телефону 8-800-350-26-86, режим работы: рабочие дни - с 09:00 до 16:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.

Специалисты Управления проконсультируют по вопросам вакцинации против кори, краснухи и эпидемиологического паротита, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции, туберкулеза, дифтерии, коклюша и столбняка.

Как отмечается в сообщении ведомства, иммунизация является одним из самых действенных инструментов здравоохранения в мире для защиты людей всех возрастов от болезней. Иммунизация населения позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 млн случаев смертей в мире, является барьером для развития тяжелых страданий и инвалидности от таких предотвратимых с помощью вакцин болезней, как дифтерия, гепатит А и В, корь, коклюш, пневмококковая инфекция, полиомиелит, ротавирусная диарея, столбняк и желтая лихорадка.

В нашей стране Национальный календарь профилактических прививок предусматривает обязательную иммунизацию населения против 12 инфекционных заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита В, туберкулеза, гриппа, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции.

Благодаря проводимой плановой вакцинации на территории Иркутской области не регистрируется случаев дифтерии, эпидемического паротита, краснухи и синдрома врожденной краснухи. В целом по области во всех календарных возрастах поддерживается рекомендуемый уровень (97,8% и выше) охвата профилактическими прививками против дифтерии, коклюша, полиомиелита, эпидемического паротита, кори, столбняка, вирусного гепатита, что подтверждается результатами серологического мониторинга.

Ссылки по теме:

2017-04-10 10:22:14




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!