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В Иркутской области завершился XIII форум «Образование Прибайкалья - 2017»

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Иркутск. Сибирские новости - Около 120 мероприятий в рамках выставочно-конкурсной недели XIII форума «Образование Прибайкалья - 2017» прошли в выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» с 4 по 7 апреля. Участие в них приняли более 7 тыс. человек. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

«В 2017 году образовательный форум продолжает стирать границы между образованием и другими сферами жизни и привлекает все новых участников. Открытые площадки форума дают возможность всем желающим присоединиться к обсуждению ключевых вопросов отрасли, волнующих детей и взрослых, педагогов и школьников, родителей и общественность. Выставочно-конкурсная неделя была насыщена событиями, и, я надеюсь, каждый, кто побывал в эти дни в «Сибэкспоцентре», нашел здесь для себя что-то новое. Надеюсь, что те знания, которые здесь получены, будут успешно применяться и все участники мероприятий этой недели и форума в целом станут настоящими локомотивами для совершенствования нашей системы образования», - отметила глава регионального ведомства.

В. Перегудова напомнила, что в течение четырех дней выставочные павильоны «Сибэкспоцентра» были разделены на восемь открытых тематических площадок: качественная школа, электронная школа, безопасная школа, активная школа, дошкольное образование, сельская школа, профессиональная школа, молодежные инициативы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на каждой из площадок были организованы мероприятия для учащихся, педагогических работников и родителей. Широкой общественности был представлен публичный доклад о деятельности министерства образования Иркутской области в 2016 году и перспективах развития отрасли в 2017 году. Для руководителей муниципальных органов управления образованием, директоров школ, студентов, школьников и их родителей прошел образовательный квест «Школа будущего», после которого состоялась встреча с коллективом министерства образования Иркутской области, где в формате свободного микрофона все желающие могли задать свои вопросы.

Кроме того, в рамках выставочно-конкурсной недели прошли робототехнических фестивали-конкурсы «Экоробот» и «Робо-семья», конкурсы среди молодых педагогов «Новая волна» и молодых руководителей образовательных организаций «Дебют», конкурс на лучшую методическую разработку. Впервые в этом году был организован конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников организаций дополнительного образования Иркутской области «Сердце отдаю детям», а также среди учащихся, реализующих концепции агробизнес-образования «Начинающий фермер».

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2017-04-10 10:25:27




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