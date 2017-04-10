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Заксобрание будет уделять больше внимания проблемам моногородов Иркутской области

Фото: Иванна Обухович
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 Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли участие в видеоконференции Счетной палаты РФ по вопросам эффективности мер, принимаемых органами исполнительной власти по поддержке моногородов.

Соответствующее аналитическое мероприятие было проведено СП РФ в 2016 году. Участниками видеоконференции, которая прошла 7 апреля, стали представители контрольно-счетных органов, исполнительной и законодательной власти 61 региона России.

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сообщила, что моногородами признаны 319 населенных пунктов в 61 регионе, объем поддержки моногородов с 2010 по 2016 год составил 115,9 млрд руб. В них проживает 10% населения России, при этом, каждый третий является жителем кризисного моногорода.

Как показал результат проведенного мероприятия, в рамках которого были проанализированы системные проблемы развития моногородов, около 70% опрошенных жителей оценили ситуацию в своем моногороде как неблагоприятную.

В ходе обсуждения с докладами и предложениями выступили заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макеева, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов. О ситуации в территориях рассказали представители регионов, сообщает пресс-служба Заксобрания.

В частности, участники видеоконференции отметили необходимость формирования четкой программы действий, корректировки программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденной в ноябре прошлого года, стабилизации социальной ситуации в ряде населенных пунктов, консолидации достоверной оперативной информации о положении дел в моногородах, более активной реализации мероприятий по благоустройству городов, кроме того, требуется решение проблемы подготовки управленческих команд.

Комментируя итоги видеоконференции, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил, что вопросы развития моногородов, возникающие проблемы в территориях неоднократно обсуждались на площадке Законодательного Собрания, в том числе, поднимались и в рамках сессий областного парламента.

По словам спикера, с учетом результатов проведенного Счетной палатой РФ аналитического мероприятия и озвученных в ходе видеоконференции предложений, депутаты областного парламента совместно с аудиторами Контрольно-счетной палаты Иркутской области намерены усилить внимание к ситуации в моногородах региона.

Напомним, в Иркутской области к категории моногородов отнесено восемь территорий: Байкальск, Шелехов, Тулун, Черемхово, Саянск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский. В них проживает около 16% населения региона.

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2017-04-10 10:33:42




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