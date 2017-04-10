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Трое подростков из Усть-Удинского района попали в ДТП на угнанном автомобиле

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Иркутск. Сибирские новости - В Усть-Удинском районе трое подростков подозреваются в угоне автомобиля. Как сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области, в полицию поступило заявление от жителя поселка Усть-Уда о том, что в ночь на 7 апреля неизвестные преступники проникли в гараж, откуда похитили его а/м «ВАЗ-21213». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что к угону причастны несовершеннолетние.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По версии следствия, трое молодых людей (1999 и 2002 годов рождения) угнали автомобиль, после чего не справившись с управлением, совершили ДТП. Автомобиль они бросили на автодороге Усть-Уда - Светлолобово.
В настоящее время все подозреваемые задержаны, установлено, что молодые люди состоят на учете в ПДН и характеризуются отрицательно. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-04-10 10:39:19




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