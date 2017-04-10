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Бывший чиновник из Братска осужден на два года за превышение должностных полномочий

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Братск. Сибирские новости - Падунский районный суд Братска 10 апреля вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего главы Падунской администрации Алексея Казанцева. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему 2 года тюрьмы, заменив реальный срок условным. Также суд постановил запретить А. Казанцеву занимать должности на госслужбе.

Как сообщает ТК «Город», судебное разбирательство продолжалось более четырех месяцев, и 1 марта, в самый разгар судебного процесса, А. Казанцев был назначен на пост руководителя санатория «Братское взморье». В настоящее время здравница испытывает серьезные финансовые проблемы и не приносит дивидендов своим акционерам.

А. Казанцева обвиняли сразу по двум статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». По версии следствия, А. Казанцев в 2013 году выдал одному из предпринимателей Братска разрешение на организацию склада опилок на территории жилого района Энергетик.

Однако под полигон для отходов лесопиления эта территория не была предназначена. Делом занималась природоохранная прокуратура Братска, а также региональное управление ФСБ. В итоге правоохранители оценили ущерб, нанесенный окружающей среде, в сумму 35 млн руб.

«Позже при обысках в доме главы Падунского округа Братска правоохранители нашли целый арсенал. В частности, А. Казанцев зачем-то хранил у себя дома большое количество боевых патронов от автомата Калашникова», - говорится в сообщении.

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2017-04-10 10:40:49




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