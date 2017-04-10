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Строительство культурно-просветительского центра им. И. Вениаминова в Анге завершится в срок

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Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка и председатель правительства региона Александр Битаров побывали в селе Анга Качугского района. Они проверили ход строительных работ на таких важных объектах, как культурно-просветительский центр имени Иннокентия Вениаминова и спортивный зал при местной школе. Возведение этих объектов находится под личным контролем С. Брилки.

Напомним, в рамках 43 сессии Законодательного Собрания, выездное заседание которой прошло 20 октября 2016 года в Качугском районе, депутатский корпус посетил стройплощадки и признал темпы строительства недостаточными.

Два месяца назад депутаты Законодательного Собрания во главе с С. Брилкой вновь были на этих стройплощадках. Тогда деятельность подрядчика также вызвала много замечаний, связанных и со сроками исполнения работ, и с их качеством. «В настоящее время процесс активизировался. На месте строительства спортзала уже собирается каркас будущего сооружения», - сообщает пресс-служба областного парламента.

Также более активно идет работа на площадке культурно-просветительского центра имени Иннокентия Вениаминова. Сдать объект планируется осенью этого года к началу празднования 220-летия со дня рождения святителя.

Подрядчик обещает уложиться в установленные сроки. С. Брилка отметил, что эти объекты остаются на парламентском контроле Законодательного Собрания области. Следующая поездка в село Анга состоится в разгар строительного сезона - в конце июня.

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2017-04-10 10:47:29




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