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Федеральные дороги Иркутской области готовы к весеннему паводку

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Иркутск. Сибирские новости - На федеральных автодорогах Иркутской области для предотвращения последствий паводка созданы 22 аварийных бригады общей численностью 250 человек и задействовано 187 единиц техники. Об этом рассказал главный инженер Упрдор «Прибайкалье» Виктор Панов в рамках совещания, посвященного подготовке дорожных организаций к весеннему поводку.

Упрдор «Прибайкалье» проводит комплекс мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций на федеральных автомобильных дорогах в период прохождения весеннего паводка и половодья.
Созданы противопаводковые комиссии во главе с начальником учреждения, налажено взаимодействие между Упрдор «Прибайкалье» и Главным управлением МЧС по Иркутской области.

«Определены участки с возможным возникновением опасных паводковых явлений, обеспечена готовность техники и оборудования. На весь период весеннего половодья за опасными участками закреплены ответственные работники, ведется круглосуточное дежурство оперативных дежурных и аварийных бригад. Для выполнения противопаводковых работ заготовлено 38 тыс. куб. м инертных материалов», - сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалья» со ссылкой на В. Панова. По словам представителя учреждения, на данный момент произведена очистка водопропускных труб, продолжаются работы по уборке снега с откосов, кюветов, а также с водосбросных лотков на подходах к мостам.

Напомним, в оперативном управлении Упрдор «Прибайкалье» находятся федеральные автомобильные дороги общей протяженностью 1,567 тыс. км: Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал». Все трассы являются частью международного транзитного транспортного коридора - Восток-Запад. Также в ведении учреждения - северная трасса А-331«Вилюй», которая соединяет Иркутскую область и республику Саха (Якутия).

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2017-04-10 10:50:54




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