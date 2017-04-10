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Максимальная загруженность дорог Иркутска на прошлой неделе составила 7 баллов

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Иркутск. Сибирские новости - На минувшей неделе максимальная загруженность дорог Иркутска составила 7 баллов. Она была отмечена утром во вторник. В другие будни светофор Яндекс.Пробок показывал максимум 5 баллов. В выходные пробки составили 3 и 2 балла соответственно.

Самым длинным затором недели стала пятничная пробка на улице Трактовой, автодорожном мосту через реку Иркут и железнодорожном мосту. Ее длина составила 2,4 км.

Самая продолжительная пробка (она продержалась 9 часов 10 минут) отмечена во вторник на улице Декабрьских Событий от улицы Трилиссера до улицы Тимирязева.

Сегодня утром максимальная загруженность иркутских дорог составила 4 балла, что на 1 балл меньше, чем обычно. Днем средняя загруженность составила 2 балла, что соответствует обычному уровню.

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2017-04-10 10:53:37




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