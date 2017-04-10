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Пенсионеры Иркутской области теперь могут получить компенсацию за капремонт и без трудовой

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 14 апреля вступают в силу изменения в региональный закон «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».
Это позволит предоставлять дополнительную меру социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 70 и более лет в виде компенсации расходов на уплату взноса на капремонт в случае отсутствия трудовой книжки у гражданина или у совместно проживающего с ним неработающего гражданина пенсионного возраста, являющегося членом его семьи. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на заместителя министра социального развития, опеки и попечительства региона Светлана Иевлева.

Напомним, с 10 июля 2016 года в Иркутской области начал действовать новый закон о компенсации взносов за капремонт. Распространяется он на пожилых людей, живущих в Иркутской области. Неработающим пенсионерам старше 70 лет возмещается 50% от платы за капремонт, гражданам старше 80 лет (в основном это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны) - 100%.

«С начала действия закона на практике оказалось, что часто пенсионеры не могут предоставить трудовую книжку из-за утраты документа или его порчи. Учитывая преклонный возраст граждан, имеющих право на меру социальной поддержки, предусмотренную законом, в документ были внесены изменения, согласно которым пенсионеры могут указать в своем заявлении факт отсутствия трудовой книжки», - подчеркнула С. Иевлева.

Заместитель министра пояснила, что граждане, получившие отказ в предоставлении компенсации по причине неполного перечня документов, а именно отсутствия трудовой книжки, после вступления в силу вышеуказанных изменений могут обратиться с заявлением территориальные управления социальной защиты населения для рассмотрения возможности предоставления льготы. В заявлении гражданина, поданном в учреждение, указываются сведения о том, что гражданин является неработающим, а также сообщается о причинах отсутствия трудовой книжки.

С. Иевлева также сообщила, что начальникам территориальных подразделений социальной защиты региона дано поручение поставить в известность об изменениях в законе всех пенсионеров, которым по причине отсутствия трудовой книжки было отказано в льготах, и назначить компенсацию за капитальный ремонт.

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2017-04-10 10:58:30




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