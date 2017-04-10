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Гастроли ведущих солистов русского классического балета пройдут в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Гастроли ведущих солистов русского классического балета прославленных театров Москвы и Санкт-Петербурга пройдут в Иркутске в апреле.

Солисты представят лучшие классические «Па де де» и проверенные временем эксклюзивные работы известных хореографов. В программе вечера шедевры классической хореографии из балетов «Лебединое озеро», «Диана и Актеон», «Сильфида», «Корсар», «Дон Кихот», «Шахеразада».

Из современной хореографии будут представлены номера под музыку Жака Бреля, Макса Рихтера, группы «The Muse» и многое другое, что можно отнести к современному интеллектуальному балету. На концерте будут представлены самые яркие хореографические бренды и работы знаменитых хореографов: легендарных хранителей классики и эпатажных апологетов авангарда в балетном искусстве.

Зритель услышит любимые и узнаваемые балетные мелодии. Это стало возможным благодаря долгим переговорам и тщательному подбору балетных номеров и исполнителей.

Как отмечает организатор мероприятия Эльвира Доржиева, народная артистка Бурятии, заслуженный работник культуры России, которая сама окончила Бурятское хореографическое училище, этот концерт имеет огромное значение для области, где есть профильные учебные заведения, училища.

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2017-04-10 11:04:26




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