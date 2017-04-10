|
Сельхозпроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели продукции на 26,6 рубля
13:04 - Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели …
В рамках профилактических акций в Иркутске тестирование на ВИЧ прошли 320 человек
13:00 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными …
За три дня в Иркутской области из окон выпали двое детей
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года в Иркутской области зарегистрировано семь случаев падения …
Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» откроется 11 апреля
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Специализированная, 23-я по счету, выставка дорожно-транспортной техники, …
Лже-гадалки «обчистили» пенсионерку из Иркутска на 710 тыс. рублей
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции разыскивают злоумышленниц, которые обманом похитили крупную …
К системе «ФСИН-Письмо» подключен следственный изолятор № 1 Иркутска
11:08 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный изолятор № 1 ГУФСИН России по Иркутской области подключен к …
Гастроли ведущих солистов русского классического балета пройдут в Иркутске
11:04 - Иркутск. Сибирские новости - Гастроли ведущих солистов русского классического балета прославленных театров …
Пенсионеры Иркутской области теперь могут получить компенсацию за капремонт и без трудовой
10:58 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 14 апреля вступают в силу изменения в региональный закон …
Максимальная загруженность дорог Иркутска на прошлой неделе составила 7 баллов
10:53 - Иркутск. Сибирские новости - На минувшей неделе максимальная загруженность дорог Иркутска составила 7 …
Федеральные дороги Иркутской области готовы к весеннему паводку
10:50 - Иркутск. Сибирские новости - На федеральных автодорогах Иркутской области для предотвращения последствий …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, днем мокрый снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5 - 10 м/с, порывы до 14 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сегодня на одну вакансию на hh.ru в Иркутске приходится 6,4 резюме. Самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась сфера «Государственная служба», где на одно предложение претендуют 27 соискателя.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о назначении Михаила Прахова на должность директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.
РУСАЛ сообщает о запуске онлайн-школы социального предпринимательства. Организованная Центром инноваций в социальной сфере РУСАЛа интернет-платформа даст возможность получить качественное бизнес-образование и самостоятельно разработать проект для решения социальных вопросов.
27 марта в Москве в отеле «Сретенская», который входит в альянс «Русские Отели» и находится под управлением «ГОСТ Отель Менеджмент», состоялась торжественная церемония награждения очередной пятёрки победителей федеральной программы «Путешествие на Байкал с «Глубинной байкальской водой».