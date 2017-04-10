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К системе «ФСИН-Письмо» подключен следственный изолятор № 1 Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный изолятор № 1 ГУФСИН России по Иркутской области подключен к всероссийской системе «ФСИН-Письмо». Сервис позволяет вести электронную переписку с лицами, содержащимися в следственном изоляторе, в том числе высылать фотографии.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН. письмо в следственный изолятор можно отправить с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, и в любое удобно время. Доставка письма до адресата производится в срок до 3 дней (без учета выходных и праздничных дней). Все электронные письма, так же как и обычные, проходят обязательную цензуру.

Лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, письмо доставляется в распечатанном виде. Ответ может быть направлен в виде отсканированной копии рукописного письма.

Воспользоваться услугами сервиса можно на сайте службы отправки электронных сообщений «ФСИН-Письмо» - https://fsin-pismo.ru

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2017-04-10 11:08:15




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