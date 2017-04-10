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Лже-гадалки «обчистили» пенсионерку из Иркутска на 710 тыс. рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции разыскивают злоумышленниц, которые обманом похитили крупную денежную сумму у пенсионерки в Иркутске. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в дежурную часть поступило сообщение от 67-летней жительницы микрорайона Синюшина гора. Женщина сообщила, что две незнакомки похитили у нее все сбережения - 710 тыс. руб.

Как установили сыщики, во дворе жилого дома, расположенного на Бульваре Рябикова, к заявительнице подошли неизвестные женщины. Представившись целительницами, они сообщили иркутянке, что на нее наложена «порча».

В разговоре «медиумы» также упомянули, что источник несчастий - это деньги. Чтобы провести ритуал очищения необходимо передать все сбережения им и после сеанса их можно забрать абсолютно «чистыми». Доверчивая пенсионерка отдала все деньги гадалкам, которые скрылись в неизвестном направлении.

По подозрению в совершении преступления разыскиваются две женщины. Их приметы:

1. Возраст 60 лет, смуглый цвет лица, рост 160 см. Была одета в пальто черного цвета, черную вязаную шапку, ботинки черные.
2. Возраст 30-40 лет, европейский тип лица, худощавого телосложения.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении или личности предполагаемых мошенниц, полиция просит обращаться в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам 02 или 30-87-08.

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2017-04-10 12:11:18




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