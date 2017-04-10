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Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» откроется 11 апреля

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Специализированная, 23-я по счету, выставка дорожно-транспортной техники, оборудования, комплектующих, автосервисных услуг «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» откроется 11 апреля в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» в Иркутске. Она продлится до 14 апреля.

География выставки в этом году заметно расширилась: участниками станут компании из Москвы, Брянска, Красноярска, Хабаровска, Иваново, Железногорска, Ярославля, Екатеринбурга, Кемерово, Барнаула и Свердловской области.

В рамках выставки состоятся четыре круглых стола на темы: «Развитие интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах», «Современные технологии и инструменты управления в дорожном хозяйстве. Опыт применения и перспективы использования», «Современное «ТАКСИ». Проблемы и перспективы его развития», «Обеспечение качества битумных материалов в Иркутской области».

Также пройдет традиционная панельная дискуссия, в рамках которой участники обсудят общую ситуацию в транспортной отрасли, тенденции развития транспорта и инфраструктуры, транспортную систему современного города, информационные технологии, повышение уровня безопасности дорожного движения и др.

Еще одним событием станет заседание научно-технического совета министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. «При министерстве в этом году создан научно-технический совет в сфере дорожного хозяйства, первое заседание которого состоится в третий день выставки. Участниками мероприятия станут опытные специалисты в сфере дорожного хозяйства. Мы обсудим научно-исследовательские работы, рассмотрим приоритетные задачи, утвердим повестку и планы на будущее. Думаю, что наше заседание станет ежегодным мероприятием выставки «Транспорт и дороги Сибири», - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгения Липатова.

Также в рамках выставки состоится конкурс студенческих работ «Дорогу осилит идущий». Мероприятия будет проводиться по трем направлениям: «Автомобильные дороги. Транспортные сооружения», «Благоустройство, освещение и озеленение автомобильных дорог. Придорожный сервис» и «Городские перевозки, организация и безопасность дорожного движения». Оценивать работы конкурсантов будет жюри, в составе которого представители министерства, госучреждений, акционерных обществ и Иркутского национального исследовательского технического университета.

«В первую очередь, мы ждем от работы на выставке экономический эффект. Это позволит продвинуть наши направления и получить поддержку от федерального центра, тем самым решив различные организационные задачи. Кроме того, мы приглашаем на выставку муниципальные образования региона, чтобы они смогли пообщаться, почерпнуть необходимую информацию и определить для себя планы по развитию дорожного хозяйства. Конечно, немаловажной ролью выставки является привлечение студентов и популяризация отраслевых профессий», - отметил замминистра.

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2017-04-10 12:14:19




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