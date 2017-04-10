Сельхозпроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели продукции на 26,6 рубля

13:04 - Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели …

В рамках профилактических акций в Иркутске тестирование на ВИЧ прошли 320 человек

13:00 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными …

За три дня в Иркутской области из окон выпали двое детей

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года в Иркутской области зарегистрировано семь случаев падения …

Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» откроется 11 апреля

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - Специализированная, 23-я по счету, выставка дорожно-транспортной техники, …

Лже-гадалки «обчистили» пенсионерку из Иркутска на 710 тыс. рублей

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции разыскивают злоумышленниц, которые обманом похитили крупную …

К системе «ФСИН-Письмо» подключен следственный изолятор № 1 Иркутска

11:08 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный изолятор № 1 ГУФСИН России по Иркутской области подключен к …

Гастроли ведущих солистов русского классического балета пройдут в Иркутске

11:04 - Иркутск. Сибирские новости - Гастроли ведущих солистов русского классического балета прославленных театров …

Пенсионеры Иркутской области теперь могут получить компенсацию за капремонт и без трудовой

10:58 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 14 апреля вступают в силу изменения в региональный закон …

Максимальная загруженность дорог Иркутска на прошлой неделе составила 7 баллов

10:53 - Иркутск. Сибирские новости - На минувшей неделе максимальная загруженность дорог Иркутска составила 7 …

Федеральные дороги Иркутской области готовы к весеннему паводку

10:50 - Иркутск. Сибирские новости - На федеральных автодорогах Иркутской области для предотвращения последствий …