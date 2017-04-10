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За три дня в Иркутской области из окон выпали двое детей

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года в Иркутской области зарегистрировано семь случаев падения детей из окон и с балконов многоэтажных домов. Полиция напоминает родителям об ответственности за жизнь и здоровье их детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 8 апреля в полицию поступило сообщение, что в поселке Вихоревка со второго этажа жилого дома упал ребенок.

В ходе проверки сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили, что на момент происшествия 5-летний мальчик находился дома один. Как оказалось, пока он спал, его мама со старшим ребенком ушла в магазин. Проснувшись, малыш захотел погулять. Но так как дверь была заперта, он решил выйти на улицу через балкон. Перелезая через ограждение, он не удержался и упал.

Мальчик был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Еще один несчастный случай произошел сегодня в Байкальске, где многодетные родители оставили двух младших детей 5 и 6 лет дома под присмотром 17-летней сестры. Когда девушка вышла в магазин, братья решили погулять.

Одевшись, они открыли оконную раму и вылезли на балкон. Один из них облокотился на перила и свесился. Не удержавшись, он упал с третьего этажа на снежный наст. Детский плач услышала соседка. Она подняла ребенка и вызвала полицию.

Мальчик доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь. С родителями проведена профилактическая беседа, в ходе которой полицейские разъяснили, что оставлять малолетних детей со старшими, но несовершеннолетними родственниками нельзя.

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2017-04-10 12:17:55




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