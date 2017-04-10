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В рамках профилактических акций в Иркутске тестирование на ВИЧ прошли 320 человек

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Центр СПИД) совместно с волонтерами провел профилактические акции в учебных заведениях, в рабочих коллективах и на массовых мероприятиях для жителей Иркутска. За неделю лекции по правилам безопасного поведения, познавательные беспроигрышные лотереи и консультации получили более 700 человек. Из них 320 прошли тестирование на ВИЧ, сообщает пресс-служба Центра.

Наиболее массовое тестирование состоялось во время празднования Дня здоровья на площади графа Сперанского в прошедшую пятницу в Иркутске. За четыре часа свой ВИЧ-статус проверили 136 человек. Это были не только иркутяне, но и жители Ангарска, Шелехова, Саянска, Черемхова и Слюдянки.

У 14 прошедших тестирование результат оказался положительный. На месте всем им была оказана психологическая помощь и рекомендовано обратиться в Центр СПИД или поликлинику по месту жительства для установления точного диагноза.

В рамках акций, прошедших в течение недели, один сомнительный результат также был выявлен у мужчины в ходе тестирования рабочих коллективов Иркутска. По результатам повторного анализа, сданного им в Центре СПИД, был установлен окончательный диагноз «ВИЧ-инфекция».

Помимо этого, своих результатов к концу нынешней недели ждут 43 студента и сотрудника Иркутского национального исследовательского технического университета. Коллектив вуза выразил желание вместо экспресс-тестов пройти иммунно-ферментный анализ на антитела к ВИЧ, отличающийся более высокой точностью.

В настоящее время в Иркутской области проживают более 33 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. По данным эпидемиологических расследований, наиболее частой причиной заражения становятся незащищенные гетеросексуальные контакты.

Ими в прошлом году были обусловлены 76,3% всех новых случаев заболевания. Более того, половой путь за всю историю наблюдений в регионе уже превысил по числу диагнозов инъекционно-наркотический.

Больше всего вирус имеет распространение у людей среднего возраста, значительная часть которых не относится к так называемым социально неблагополучным и маргинализированным группам.

При этом за 2015 и 2016 годы в Иркутске заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 19,1%. На фоне большой пораженности опасной инфекцией в регионе данный результат, считают эксперты, говорит о принципиальной решаемости проблемы эпидемии.

Увеличение охвата тестированием населения региона позволило выявить больше случаев болезни на различных территориях области, в то же время в городе Иркутске заболеваемость снижается. Неграмотное и рискованное поведение с точки зрения защиты от инфекций, передающихся половым путем, приводит к тому, что в среднем каждые 2,5 часа в Иркутской области выявляется новый случай ВИЧ-инфекции.

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2017-04-10 13:00:21




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