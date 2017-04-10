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Сельхозпроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели продукции на 26,6 рубля

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Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели продукции сельского хозяйства на 26,6 рубля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков по итогам заседания коллегии министерства сельского хозяйства РФ. Коллегия, которая прошла под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, была посвящена результатам деятельностив 2016 году, целях и задачах ведомства на 2017 год.

Как рассказал И. Сумароков, сельхозтоваропроизводителямирегиона в минувшем году собрано 771,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности 19 ц/га, картофеля 607,1 тыс. тонн, что полностью обеспечивает население Иркутской области. Валовый сбор овощей составил 154,8 тыс. тонн. В хозяйствах всех категорий Иркутской области произведено мяса 156,6 тыс. тонн. Получено 995,3 млн штук яиц.

"В соответствии с инвестиционной политикой области и реализацией новых инвестиционных проектов на 2017 год перед сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности ставится задача произвести не менее 740 тыс. тонн зерна, 620 тыс. тонн картофеля, 166,7 тыс. тонн овощей, 459,7 тыс. тонн молока и 169,3 тыс. тонн мяса", - отметил И. Сумароков.

Участники итоговой коллегии обсудили цели и задачи на 2017 год, приоритеты развития молочного скотоводства, перспективы научно-технического развития сельского хозяйства, результаты работы Общественного совета минсельхоза России и взаимодействие с ведомством в прошлом году.

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2017-04-10 13:04:58




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