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«Академик Федор Углов» в апреле отправится в очередную поездку по области

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Иркутск. Сибирские новости - Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» в апреле отправится в Братский, Нижнеилимский, Усть-Илимский районы Иркутской области. В графике работы ПДКЦ с 11 по 21 апреля запланировано 10 остановок на следующих станциях:

11 - 12 апреля - ст. Гидростроитель;
13 апреля - ст. Кежемская;
14 апреля - ст. Речушка;
15 апреля - ст. Видим;
16 апреля - ст. Усть-Илимск;
17 апреля - ст. Тубинская;
18 апреля - ст. Рудногорск;
19 апреля - ст. Игирма;
20 апреля - ст. Коршуниха;
21 апреля - ст. Среднеилимская.

Оказание медицинской помощи специалистами центра на станциях будет осуществляться с 09:00 до 18:00. В ПКДЦ выполняются следующие виды исследований: маммография, рентгенография, флюорография, фиброгастродуоденоскопия, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография и ряд других.

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2017-04-11 04:55:37




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