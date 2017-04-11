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«РЖД Логистика» открыла новый филиал в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, объявляет об открытии филиала в Иркутске.

Филиал будет заниматься развитием сотрудничества с крупными промышленными предприятиями добывающей, металлургической, химической и других промышленных отраслей, расположенными в регионе. Также в сферу его ответственности будут входить вопросы развития контейнерного экспорта/импорта и транзита в/из Китая, в том числе через погранпереход Наушки (Монголия).

Директором филиала назначен Андрей Лосский. Он имеет два высших образования в сферах автомобильных и железнодорожных перевозок. С 1996 по 2008 год трудился на Восточно-Сибирской железной дороге. С 2008 по 2016 год работал в АО «Первая грузовая компания». С марта 2017 года руководит филиалом АО «РЖД Логистика» в Иркутске.

«Расширение нашего регионального присутствия проводится в рамках внутренней политики «РЖД Логистики» по укреплению взаимодействия с администрациями железных дорог и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также на основе клиентского подхода к сервису. Иркутск - ключевая маршрутная точка крупнейшего промышленного кластера Восточной Сибири и Дальнего Востока. И мы уже начали проработку интересных коммерческих предложений текущим и потенциальным клиентам в этом регионе», - прокомментировал открытие филиала директор по продажам АО «РЖД Логистика» Антон Горбунов.

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2017-04-11 05:01:49




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