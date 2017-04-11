Ансамбль «Солнышко» завоевал Гран-при на международном фестивале

05:31 - Иркутск. Сибирские новости - Муниципальный образцовый детский ансамбль «Солнышко» завоевал …

Иркутск присоединится к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

05:29 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутск присоединится к международной акции «Тест по истории Великой …

Иркутскую «Умную школу» представили в Москве

05:20 - Москва. Сибирские новости - Проект «Умной школы» в Иркутске представили москвичам при поддержке …

В Братске стартовал новый молодежный проект «ДоброШкола»

05:18 - Иркутск. Сибирские новости - В Молодежном доме Братска стартовал новый проект «ДоброШкола» …

Иркутский хор получил Гран-при творческого конкурса «Слияние культур»

05:16 - Иркутск. Сибирские новости - В начале апреля в Казани прошел XVII фестиваль-конкурс детского и юношеского …

«РЖД Логистика» открыла новый филиал в Иркутске

05:01 - Иркутск. Сибирские новости - АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии …

«Академик Федор Углов» в апреле отправится в очередную поездку по области

04:55 - Иркутск. Сибирские новости - Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» …

Сельхозпроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели продукции на 26,6 рубля

13:04 - Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели …

В рамках профилактических акций в Иркутске тестирование на ВИЧ прошли 320 человек

13:00 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными …

За три дня в Иркутской области из окон выпали двое детей

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года в Иркутской области зарегистрировано семь случаев падения …