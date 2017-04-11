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Иркутский хор получил Гран-при творческого конкурса «Слияние культур»

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Иркутск. Сибирские новости - В начале апреля в Казани прошел XVII фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Слияние культур» в рамках международного проекта «Салют Талантов». УВ конкурсе приняли участие более 800 юных талантов.

Обладателями высшей награды Гран-при стали сразу три творческих коллектива, среди которых иркутский хор «Небесные ласточки». Выбирая иркутский коллектив в качестве победителя, члены жюри отметили гармоничность, благозвучие и эмоциональность певцов при исполнении подготовленных композиций. Педагог хора Ирина Душакова стала лучшим концертмейстером за превосходный аккомпанемент во время выступления конкурсантов. Руководитель хора Любовь Полищук была признана лучшим хормейстером фестиваля. Помимо этого, Л. Полищук получила приглашение на специализированный форум «Развитие». Мероприятие пройдет в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге и будет посвящено актуальным вопросам сферы дополнительного образования и развития детского творчества.

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2017-04-11 05:16:47




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