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В Братске стартовал новый молодежный проект «ДоброШкола»

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Иркутск. Сибирские новости - В Молодежном доме Братска стартовал новый проект «ДоброШкола» под девизом «Сочиняй мечты!». Цель проекта - обучить молодежь работе волонтерами. В рамках проекта приглашенные специалисты будут проводить лекции, тренинги, семинары и мастер-классы.

Три раза в неделю участники проекта будут собираться в Молодежном доме. Работа будет проходить в командах. Курировать команды, помогать им в работе будут активисты центра волонтеров «БраВо», сообщает пресс-служба администрации города.

"Проект «ДоброШкола» - это обучение молодежи основам волонтерской деятельности и развитие добровольческого движения, - рассказала директор МКУ «Центр молодежных инициатив» Екатерина Чиканова. - В Братске много добровольческих объединений, а также молодежи, которая хочет заниматься добровольчеством, но не знает, с чего начать. Мы надеемся, что проект «ДоброШкола» станет отправной точкой для реализации хороших, добрых проектов силами молодежи".

По информации организаторов, мероприятие станет ежегодным. Итогом работы «ДоброШколы» будут социальные проекты, которые участники напишут самостоятельно, а также приступят к их реализации.

Организаторы проекта - отдел молодежной политики администрации Братска и центр волонтеров «БраВо».

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2017-04-11 05:18:39




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