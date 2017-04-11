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Иркутскую «Умную школу» представили в Москве

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Москва. Сибирские новости - Проект «Умной школы» в Иркутске представили москвичам при поддержке Департамента градостроительной политики города Москвы.

Архитектурная концепция образовательного комплекса с поселком для приемных семей «Умная школа» была представлена на выставке «ОБРАЗование Москвы». Проект «Умной школы» в Иркутске экспонируется в рамках тематического направления «новые архитектурные концепции образовательных зданий и территорий» и будет доступен гостям выставки в Москве в «Доме на Брестской» с 11 по 21 апреля 2017 года.

«Москва в числе лидеров в России по строительству новых школ. В Иркутске строится одна из самых современных школ России. Потому совсем не удивительно, что опыт проектирования иркутской «Умной школы» востребован в российской столице", - отметил руководитель компании «Умная школа» Марк Сартан.

Как сообщалось ранее, «Умная школа» в Иркутске строится на средства частного благотворительного фонда «Новый дом», который в этом проекте взял на себя роль не только спонсора, но и координатора всех процессов, необходимых для его реализации. Проектируемый образовательный комплекс откроет двери в сентябре 2019 года и станет для региона ресурсным центром идей, технологий, проектов и практик в образовании.

Цель выставки «ОБРАЗование Москвы» - представить разнообразие новых архитектурных концепций образовательных зданий и прилегающих к ним территорий. Выставка объединяет несколько тематических направлений: реконструкция существующих учебных заведений, новые архитектурные концепции образовательных зданий и территорий, проекты детских садов и школ.

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2017-04-11 05:20:37




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