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Ансамбль «Солнышко» завоевал Гран-при на международном фестивале
05:31 - Иркутск. Сибирские новости - Муниципальный образцовый детский ансамбль «Солнышко» завоевал …
Иркутск присоединится к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
05:29 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутск присоединится к международной акции «Тест по истории Великой …
Иркутскую «Умную школу» представили в Москве
05:20 - Москва. Сибирские новости - Проект «Умной школы» в Иркутске представили москвичам при поддержке …
В Братске стартовал новый молодежный проект «ДоброШкола»
05:18 - Иркутск. Сибирские новости - В Молодежном доме Братска стартовал новый проект «ДоброШкола» …
Иркутский хор получил Гран-при творческого конкурса «Слияние культур»
05:16 - Иркутск. Сибирские новости - В начале апреля в Казани прошел XVII фестиваль-конкурс детского и юношеского …
«РЖД Логистика» открыла новый филиал в Иркутске
05:01 - Иркутск. Сибирские новости - АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии …
«Академик Федор Углов» в апреле отправится в очередную поездку по области
04:55 - Иркутск. Сибирские новости - Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» …
Сельхозпроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели продукции на 26,6 рубля
13:04 - Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводители Иркутской области на один рубль субсидий произвели …
В рамках профилактических акций в Иркутске тестирование на ВИЧ прошли 320 человек
13:00 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными …
За три дня в Иркутской области из окон выпали двое детей
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года в Иркутской области зарегистрировано семь случаев падения …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, днем мокрый снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5 - 10 м/с, порывы до 14 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сегодня на одну вакансию на hh.ru в Иркутске приходится 6,4 резюме. Самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась сфера «Государственная служба», где на одно предложение претендуют 27 соискателя.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 апреля 2017 года достиг 15,6 млрд рублей, что на 58% больше показателя на 1 января 2017 года и на 56% по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о назначении Михаила Прахова на должность директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.
РУСАЛ сообщает о запуске онлайн-школы социального предпринимательства. Организованная Центром инноваций в социальной сфере РУСАЛа интернет-платформа даст возможность получить качественное бизнес-образование и самостоятельно разработать проект для решения социальных вопросов.