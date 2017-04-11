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Иркутск присоединится к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутск присоединится к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 22 апреля 2017 года. Акция проводится в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!». Организатор мероприятия - Молодежный парламент при Государственной Думе.

Участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от фашизма Европы. В Иркутске в настоящее время ведется подбор площадок, где будет проведена акция.

Тест проводится для оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан, а также для привлечения внимания к получению знаний о Великой Отечественной войне.

Более подробную информацию об участии в акции можно получить у координатора проекта Дарьи Олеговны Пилизиной (тел 8-914-918-24-20, pilizina@gmail.com).

В рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!» было проведено три масштабных исторических тестирования в 2015 и 2016 годах, участие в которых приняли 540 тыс. человек из 33 стран мира.

2017-04-11 05:29:21




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