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Ансамбль «Солнышко» завоевал Гран-при на международном фестивале

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Иркутск. Сибирские новости - Муниципальный образцовый детский ансамбль «Солнышко» завоевал Гран-при на XI Международном фестивале-конкурсе народно-песенного искусства детей, молодежи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая», который прошел в городах Суздаль и Владимир с 6 по 9 апреля.

Конкурс собрал 1,2 тыс. артистов фольклорного жанра. Впервые участие приняли представители Сибири, Мурманска, республик Карелии и Марий Эл, а также из Китая и Белоруссии. В составе иркутской делегации было 56 юных танцоров. На суд жюри были представлены четыре постановки: «Игры Севера», «Варенька», «Праздничный Ёхор», «Танец забайкальских старообрядцев» («Семейская»).

"Для ансамбля участие в этом фестивале-конкурсе - очень важный этап и большой шаг вперед, так как теперь мы не только танцуем, но еще и поем", - отметила художественный руководитель ансамбля Ольга Куглянт.

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2017-04-11 05:31:32




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