Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 11.04.2017, 15:34
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.92 (+56.92)
EUR 60.57 (+60.57)
10 CNY 82.50 (+82.50)
Информер праздники сегодня

Прокуратура выявила нарушения при подготовке к пожароопасному периоду в Аларском районе

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - План тушения лесных пожаров Аларского лесничества не в полном объеме соответствует требованиям законодательства. К такому выводу пришла районная прокуратура по итогам проверки. Как стало известно, должностные лица лесничества провели проверки соблюдения лесопользователями условий договоров купли-продажи лесных насаждений и выявили нарушения требований пожарной безопасности.

При этом меры по проведению внеплановых проверок при наличии оснований, привлечению к установленной законом ответственности и устранению выявленных нарушений не принимаются. Кроме того, акты осмотра мест рубок в полном объеме не заполняются, осмотры мест рубок осуществляются должностными лицами лесничества с нарушением установленного срока. По выявленным нарушениям в адрес министра лесного комплекса Иркутской области подготовлено представление.

Территория Аларского лесничества (за исключением территории находящейся в аренде) по предупреждению, своевременному обнаружению, ограничению распространения и ликвидации лесных пожаров обслуживается пожаро-химической станцией АУ «Черемховский лесхоз». «Проверкой выявлено отсутствие надлежащего количества специальной техники, шанцевого инструмента, соответствующих журналов по организации и осуществлению деятельности станции. Директору АУ «Черемховский лесхоз» также внесено представление», - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В двух населенных пунктах района источники противопожарного водоснабжения не отвечают требованиям пожарной безопасности. По выявленным нарушениям в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию муниципального образования оснастить населенный пункт источником водоснабжения, из которого возможно осуществить забор воды в любое время года. В адрес главы второго муниципального образования внесено представление.

Также в ходе проведения проверки установлено, что в нарушения требований пожарной безопасности по периметру территории населенных пунктов 17 муниципальных образований района, граничащих с территорией лесного фонда Аларского лесничествами, не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы. По выявленным нарушениям главам муниципальных образований района внесено 17 представлений.

Кроме того, прокуратура района в суд предъявила четыре исковых заявления к пяти лицам, осужденным за незаконную рубку леса, с требованием произвести очистку участка лесного фонда от порубочных остатков, образовавшихся в результате совершенных ими преступлений. Исковые заявления рассмотрены, удовлетворены, находятся в стадии исполнения.

Ссылки по теме:

2017-04-11 08:54:51




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!