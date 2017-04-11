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С заявлением о предоставлении льгот по имущественным налогам в инспекции Иркутской области обратились более 8 тыс. человек

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Иркутск. Сибирские новости - В марте налоговые органы провели кампанию по информированию налогоплательщиков, получивших в прошлом году право на налоговую льготу, о необходимости (в связи с заявительным представлением льгот) обратиться в налоговую инспекцию до 1 апреля. После этой даты налоговые органы приступают к расчету и массовой рассылке платежных документов на уплату имущественных налогов. В результате в инспекции с заявлением обратились более 8,4 тыс. налогоплательщиков, еще 85 налогоплательщиков сообщили о том, что их транспортные средства находятся в розыске.

В прошлом году жителям Иркутской области начислено 3,7 млрд руб. имущественных налогов. При этом из 2,2 млн плательщиков имущественных налогов 22% имеют льготы или пользуются налоговыми вычетами: по налогу на имущество - 381 тыс. граждан, по транспортному налогу - 82 тыс., по земельному налогу - 9 тыс. Наибольшее число льготников среди плательщиков налога на имущество (31% от общего количества), так как от уплаты налога в отношении одного объекта имущества освобождены все пенсионеры.

Кроме этого, льготы предоставляют инвалидам, участникам войны и боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и др. Льгота предоставляется и владельцам хозяйственных строений на дачных участках, площадь не более 50 кв. м. По транспортному налогу на льготы претендуют ветераны войны, инвалиды и многодетные родители (15% от общего числа). Вычет по земельному налогу получают ветераны войны, инвалиды, граждане, подвергшиеся радиации (2% от общего количества плательщиков).

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2017-04-11 09:00:47




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