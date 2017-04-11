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В Иркутске в среду без осадков, +16°С

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду переменная облачность, местами, днем по северу в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, метели. Ветер ночью юго-западный, юго-восточный 5 - 10 м/с, порывы 11 - 16 м/с, днем западный, северо-западный 5 - 10 м/с, порывы 15 - 20 м/с, в южных районах порывы 12 - 17 м/с.
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Температура ночью 0, -5°С, при прояснении -10, -15°С, в западных, северо-западных районах при облачной погоде до +4°С, днем +12, +17°С, при облачной погоде +7, +12°С, в северных районах +4, +9°С, местами -2, +3°С.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5 - 10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью 0, -2°С, днем +14, +16°С.

2017-04-11 10:04:23




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