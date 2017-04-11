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В Тулуне вынесен приговор убийце таксиста

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Иркутск. Сибирские новости - Собранные следственными органами СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю г. Тулуна Артуру Листратову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 14 июля 2016 года возле одного из домов по ул. Первомайская Тулуна в автомобиле такси было обнаружено тело 51-летнего водителя с ножевыми ранениями. Подозреваемого удалось задержать сотрудникам полиции в течение часа. Следователям СКР Листратов пояснил, что с таксистом произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему несколько ножевых ранений в область грудной клетки. Известно, что Листратов ничего не похитил. В 2002 году он был осужден за убийство.

Приговором Тулунского городского суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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2017-04-11 10:05:47




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