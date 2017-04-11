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Воспитанники иркутского интерната № 2 госпитализированы с симптомами дизентерии

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Из Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей в областную детскую инфекционную больницу с симптомами, схожими с симптомами дизентерии, госпитализированы несколько воспитанников. Как сообщили «Сибирским новостям» в министерстве здравоохранения Иркутской области, точную причину плохого самочувствия детей пока назвать нельзя. В настоящее время они проходят обследование, проводится сбор анализов. «Пока сложно сказать, сколько именно детей госпитализированы», - отметил собеседник агентства.

В региональном Управлении Роспотребнадзора выяснить пока ничего не удалось: информация будет предоставлена позже. В министерстве социального развития, опеки и попечительства в настоящее время ситуацию прокомментировать не смогли.

По данным источника РИА Новости, на текущий момент в инфекционную больницу госпитализированы шесть детей. Еще порядка 20 детей находятся на карантине. Первые признаки заболевания проявились в субботу. В настоящее время в соцучреждении работают специалисты, устанавливающие причины отравления.

Ранее сообщалось, что в начале марта 2017 года из иркутского детского дома № 2 часть воспитанников были переведены в Черемховский интернат. После приезда трое детей были госпитализированы с признаками кишечной инфекции.

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2017-04-11 10:07:48




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