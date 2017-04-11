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Погрузка на ВСЖД в марте выросла на 5,4%

Фото: ВСЖД
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Иркутск. Сибирские новости - По итогам работы в марте 2017 года на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 5,6 млн тонн различных грузов, что на 5,4% больше, чем в прошлом году.
В целом за три первых месяца показатель погрузки достиг 16 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 года составил 3,1%.

По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 38,2%, цветных металлов - на 9,6%, каменного угля - на 6,2%, бумаги - на 5,6%, железной руды - на 4,3% и продукции предприятий лесопромышленного комплекса - на 2,7%.

Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так, погрузка промышленного сырья снизилась на 28,5%, строительных и нефтяных грузов - на 17,1% и 1,2% соответственно.

Грузооборот за 3 месяца текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,9% и превысил 5 млрд ткм.

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2017-04-11 10:09:20




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