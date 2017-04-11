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Подростки в Иркутской области подозреваются в изнасиловании 13-летнего школьника

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Иркутск. Сибирские новости - В отношении двух 14-летних подростков, жителей села Тихоновка (Боханский район), возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, 7 апреля подозреваемые совершили с 13-летним мальчиком насильственные действия сексуального характера, после чего нанесли ему телесные повреждения.

Обо всем произошедшем узнала бабушка пострадавшего мальчика, которая заявила в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кратчайшие сроки. Установлено, что они состоят на учете в ПДН, характеризуются отрицательно.

«Следователи СКР вышли в суд с ходатайством об избрании подросткам меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судья отказала в удовлетворении ходатайства, подозреваемым был избран домашний арест», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

Следствием будут проверены условия жизни подозреваемых, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц системы профилактики в подразделении по делам несовершеннолетних. Устанавливаются причины и условия, которые способствовали совершению преступления несовершеннолетними. Назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе с целью выяснения степени причиненного вреда здоровью потерпевшего мальчика.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-04-11 10:11:29




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