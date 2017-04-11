Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 11.04.2017, 15:36
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.92 (+56.92)
EUR 60.57 (+60.57)
10 CNY 82.50 (+82.50)
Информер праздники сегодня

В Иркутске пройдет персональная выставка Татьяны Громыко

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - С 12 апреля по 21 мая в иркутской «Галерее В. Бронштейна» пройдет персональная выставка Татьяны Громыко. В экспозиции представлено 40 графических работ, основная тема которых - женщина. Иркутская художница изображает женщину в роли матери, музы и спутницы жизни. Об этом сообщает пресс-служба Галереи.

В своих графических работах Т. Громыко изображает обнаженные женские фигуры, которые вписываются в природную среду. «Самое удивительное, загадочное и прекрасное творение на Земле - человек. Для меня рисование обнаженного женского тела абсолютно естественно, просто и нормально, через ассоциативность линий и форм тела с природными формами, как рисование деревьев, цветов, пейзажей, натюрмортов, портретов», - рассказывает Т. Громыко.

Новая экспозиция состоит из нескольких тематических серий: «Ночные купальщицы», «Пляж», «Русская банька», «Балет», «Субботний день», «Мать и дитя», «Материнство», «Стихографика», «Художник и Модель». Почти все графические листы, представленные на выставке, созданы в последние годы. В данном объеме они будут выставляться впервые, что позволит по-настоящему раскрыть одну из главных тем в творчестве художника.

Татьяна Громыко родилась в Тулуне. В 1971 году окончила декоративно-оформительское отделение Иркутского училища искусств. Почти пять лет она проработала в творческой мастерской с выдающимся художником Иркутска Виталием Георгиевичем Смагиным. С 1976 по 1979 годы работала художником книги в Восточно-Сибирском книжном издательстве. Преподавала в Иркутском областном художественном училище. С 1971 года она принимала участие в молодежных, городских, областных и зональных выставках, 15 из которых были персональными.

Ссылки по теме:

2017-04-11 10:21:38




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!