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Бизнес-миссия китайских и российских деловых кругов открылась в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Сегодня состоялось открытие бизнес-миссии китайских и российских деловых кругов в Иркутской области, в рамках которой был подписан протокол переговоров между региональным министерством экономического развития и департаментом коммерции Народного представительства провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов.

В приветственном слове он отметил, что Китай - один из основных партнеров региона по торгово-экономическим, научно-техническим и культурным связям.

На мероприятии присутствовали заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев, председатель Совета Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Виктор Тузлуков, заместитель Генерального консула КНР в Иркутске Чжан Инмэй, президент Ассоциации предприятий по внешнеэкономичексой торговле провинции Хэйлунцзян Чэнь Сюевэй, а также представители банковской сферы, туристических, строительных, деревообрабатывающих предприятий, сельхозпроизводителей.

Презентацию экономического потенциала Иркутской области представил Владимир Гордеев. В целях содействия развитию двусторонних контактов между Китаем и Иркутской областью, увеличению объема товарооборота правительство области полагает перспективными взаимоотношения по следующим направлениям сотрудничества: развитие российско-китайских транспортных коридоров и расширение географии воздушных перевозок и создание транспортно-логистических комплексов международного уровня на территории Иркутской области, развитие российско-китайского экологического туризма, развитие межбанковского сотрудничества, участие китайских инвесторов в реализации крупных инфраструктурных проектов региона.

На мероприятии также был подписан протокол о сотрудничестве между Союзом «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и Ассоциацией внешнеторговых предприятий провинций Хэйлунцзян.

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2017-04-11 10:24:37




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