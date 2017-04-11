Многофункциональный центр из Иркутской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса

Иркутск. Сибирские новости - Отдел по обслуживанию заявителей № 3 в городе Братске стал лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лучший многофункциональный центр». Из МФЦ 57 регионов, принимавших участие в конкурсе в номинации «Лучший МФЦ», только три центра стали лучшими в категории «менее 20 окон»: многофункциональные центры Иркутской, Кировской областей и Приморского края.



В Иркутской области действует 46 центров и 152 офиса «Мои Документы» с 603 окнами приема, организованных государственным автономным учреждением «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ МФЦ ИО).



Основная задача таких центров и офисов - обеспечение комфортного и качественного взаимодействия населения, юридических лиц и органов власти при получении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».



Как сообщила директор МФЦ Иркутской области Анна Милицына, отдел по обслуживанию заявителей № 3 в городе Братске был открыт в декабре 2015 года. В течение 2016 года здесь проводились различные мероприятия по повышению комфортности, в том числе открыто «окно для бизнеса». Заявки участников конкурса оценивались по различным критериям. Учитывались показатели эффективности работы центров, комфортности и доступности предоставляемых услуг, возможность и варианты предварительной записи, общественное мнение, в том числе при проведении контрольной закупки, и иные показатели.



По словам замминистра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, правительство региона рассчитывает на частичную компенсацию затрат на функционирование многофункциональных центров. Почти 42% предоставляемых госуслуг связаны с Росреестром, то есть МФЦ выполняют федеральные полномочия, но финансируются за счет субъекта. Власти региона уже ставили вопрос о софинансировании МФЦ перед министерством экономического развития РФ.



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2017-04-11 10:26:25