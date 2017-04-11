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В Усольском районе двое местных жителей спасли подростка, угодившего в полынью

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Иркутск. Сибирские новости - Благодаря решительным и быстрым действиям двух жителей поселка Мишелёвка в Усольском районе удалось спасти школьника, который провалился под лед водоема.

Накануне вечером медсестра детской городской больницы сообщила в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» о том, что к ним из поселка Мишелевка поступил 10-летний мальчик с диагнозом: общее переохлаждение легкой степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 10 апреля около шести часов вечера подросток, возвращаясь домой с прогулки, решил завернуть на местный пруд. Подойдя очень близко к образовавшейся полынье, мальчик поскользнулся и провалился в воду. Самостоятельно выбраться наружу он уже не смог. Тонущего мальчика вовремя заметил проходивший неподалеку 51-летний местный житель Игорь Канаев. Не раздумывая, он скинул верхнюю одежду, бросился на помощь ребенку и вытащил его из ледяной воды. В этот момент мимо пруда на своем мотоцикле проезжал 21-летний Михаил Богров. Молодой человек укутал ребенка и быстро довез его к себе домой, где вызвал бригаду скорой помощи и оказал пострадавшему первую помощь.

Врачи доставили мальчика в больницу. Выяснилось, что он ученик третьего класса Мишелевской школы, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Семья, где он воспитывается, характеризуется положительно. Состояние юного пациента врачи оценили как удовлетворительное.

За грамотные, оперативные и решительные действия при спасении утопавшего ребенка руководство Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» выразило благодарность жителям Мишелевки Игорю Владимировичу Канаеву и Михаилу Богрову, чье неравнодушное отношение к чужой беде помогло предотвратить трагедию.

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2017-04-11 10:34:23




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