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Предприятие из Иркутска заплатит 800 тыс. руб. за незаконную добычу воды из скважины для автомойки

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Иркутск. Сибирские новости - В октябре 2016 года в адрес Управления Росприроднадзора по Иркутской области поступило постановление прокуратуры Кировского района Иркутской области о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Милениум-Нефто» (Иркутск).

Как стало известно, предприятие незаконно добывало подземную воду из скважины для предоставления услуг по мойке автомобилей в автомоечном комплексе «Светофор», владельцем которого оно является. Рассмотрев материалы дела, инспектор Управления вынес постановление о назначении административного наказания, который предусматривает штраф в сумме 800 тыс. руб. «Не согласившись, ООО «Милениум-Нефто» подало заявление в Арбитражный суд Иркутской области о признании данного постановления незаконным», - сообщает Управление.

В феврале текущего года Арбитражный суд Иркутской области принял решение об удовлетворении заявленных требований. В ответ на это Управление подало апелляционную жалобу в Четвертый Арбитражный апелляционный суд, который 10 апреля отменил решение Арбитражного суда Иркутской области, а постановление, вынесенное инспектором Управления, признано законным и обоснованным.

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2017-04-11 11:05:29




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