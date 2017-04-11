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Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» открылась в Иркутске
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Иркутск. Сибирские новости - Специализированная 23-я выставка дорожно-транспортной техники, оборудования, комплектующих, автосервисных услуг «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» открылась сегодня в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». На открытии участников приветствовали заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов, исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка.
"Федеральное агентство уделяет особе внимание сибирскому региону, здесь находится 66% территории нашей страны, проживает 26 млн человек, здесь огромные природные богатства. Для того чтобы их осваивать, необходимы транспорт и дороги, - сказал И. Астахов. - Заказчики, проектные и подрядные организации, органы власти - все могут на этой площадке обсудить проблемы, которые стоят перед отраслью, и способы их решения. Эта выставка должна помочь в реализации наших общих планов".
Как отметил Руслан Болотов, задачи перед отраслью в этом году стоят серьезные. "Пять лет назад в бюджете денег было около 1,8 млрд на все нужды и потребности в части дорожного хозяйства, сегодня - более 12 млрд без учета средств муниципалитетов. Задача колоссальная по объему, при этом очень интересная и важная. Достаточно сжатые сроки - у нас строительный сезон короткий. За это время надо реализовать проекты, которые во многом изменят качество дорог и качество жизни в целом", - заявил исполняющий обязанности председателя правительства.
Министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина рассказала о наиболее важных объектах дорожно-строительной отрасли: "В этом году завершаем объекты, строительство которых началось в предыдущие годы: дорога Тайшет - Чуна - Братск, этап дороги Иркутск - Листвянка. Начинаем и новые объекты: Иркутск - Голоустное, Новогрудинино, приступаем к проектированию дорог, которые будут строиться уже в 2018 - 2019 годах. Также в этом году начинаем дорогу Киренск - Казачинское. Активно привлекаем средства федерального бюджета - с этого года реализуется новый проект «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому будет отремонтирован значительный объем дорог в границах агломерации Иркутск - Ангарск - Шелехов".
Сегодня в рамках выставки состоялась уже традиционная панельная дискуссия. Участники смогли обсудить общую ситуацию в транспортной отрасли, тенденции развития, информационные технологии, повышение уровня безопасности дорожного движения и другие важные вопросы.
Также в программе запланировано проведение круглых столов на актуальные темы: «Развитие интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах», «Современные технологии и инструменты управления в дорожном хозяйстве. Опыт применения и перспективы использования», «Современное «ТАКСИ». Проблемы и перспективы его развития», «Обеспечение качества битумных материалов в Иркутской области».
Еще одним событием станет заседание научно-технического совета министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, который создан в этом году. Также в рамках выставки состоится конкурс студенческих работ «Дорогу осилит идущий».
Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» продлится с 11 по 14 апреля.
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2017-04-11 12:02:51
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