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Библиотека имени Евгения Евтушенко готовится к юбилею

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Иркутск. Сибирские новости - Библиотека имени Е. А. Евтушенко готовится к 65-летию. Праздничное мероприятие пройдет 21 апреля. В этот день откроется выставка произведений Евгения Евтушенко и видеопрезентация.

В преддверии юбилея библиотеку посетил глава города Дмитрий Бердников. Он посмотрел помещения, залы и прилегающую к зданию территорию, поручил создать условия для доступа маломобильных групп населения и провести текущий ремонт.

На встрече с работниками учреждения было предложено назвать остановку общественного транспорта, находящуюся рядом с библиотекой, «Библиотека имени Евгения Евтушенко».

По словам директора Централизованной библиотечной системы города Иркутска Натальи Кустовой, библиотека будет работать над сохранением и популяризацией творчества поэта. Предполагается разработать программу «Планета Евтушенко», включающую организацию фонда литературных произведений, выставок, фестивалей поэзии и других просветительских мероприятий. Кроме того, будут налажены переписка с родственниками поэта и журналистами, знавшими его. 18 июля в день 85-летия поэта в библиотеке пройдут памятные мероприятия: будут работать «Библиотечный бульвар», а также площадка с «Открытым микрофоном», где все желающие смогут продекларировать произведения Евгения Евтушенко.

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2017-04-11 12:05:18




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