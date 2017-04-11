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ВСЖД перевозит более 50% от общего объема каменного угля в адрес предприятий теплоэнергетики Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - ВСЖД перевозит более 50% от общего объема каменного угля в адрес предприятий теплоэнергетики Иркутской области. Об этом в ходе участия в выставке «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» заявил заместитель начальника ВСЖД Александр Парщиков.

Сегодня ВСЖД занимает 3-е место по объему отгрузки угля среди 16 дорог России. При этом объем погрузки этого сырья в адрес предприятий теплоэнергетики Иркутской области составляет более 50% от общего количества.
Всего же за 2016 год на ВСЖД было погружено и отправлено более 63 млн тонн различных грузов. За три первых месяца этого года на дороге отмечен рост грузоперевозок на 3,1%. "На дороге делается многое для создания наиболее привлекательных условий грузоотправителям и увеличения объемов погрузки. Два года назад мы, впервые на сети железных дорог России, открыли Единый клиентский центр в Иркутске, а год спустя аналогичная организация появилась в Улан-Удэ", - отметил А. Парщиков.

Напомним, эти клиентские офисы, созданные по принципу «одного окна», аккумулируют практически все транспортно-логистические и сопутствующие услуги в сфере грузовых перевозок. В течение года единые клиентские центры Восточно-Сибирской железной дороги обрабатывают более 22 тыс. обращений грузоотправителей.

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2017-04-11 12:10:53




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