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Управление по вопросам миграции регионального ГУ МВД 12 апреля проводит Единый день оказания госуслуг в электронном виде

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области 12 апреля с 10:00 до 17:00 проводит Единый день оказания государственных услуг в электронном виде по адресу: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 3 А.

В рамках Единого дня сотрудниками будут проводить консультации по регистрации на Едином Портале предоставления государственных и муниципальных услуг, а также помогать всем желающим заполнить заявления в электронном виде на оформление загранпаспорта, регистрацию по месту жительства (пребывания), выдачу/замену паспорта гражданина РФ, получение адресно-справочной информации, оформление ходатайства на получение приглашения на въезд в РФ.

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2017-04-11 12:16:37




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