|
..
|Центробанк РФ
|USD
|56.92
|
↑
|
(+56.92)
|EUR
|60.57
|
↑
|
(+60.57)
|10 CNY
|82.50
|
↑
|
(+82.50)
|
Сергей Брилка провел встречу с жителями Шелехова и Шелеховского района
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка провел встречу в Шелехове с жителями города и района. Вопросы от жителей касались самых разных сфер жизни города и района, а также Иркутской области в целом. В частности, была затронута тема доступности спортивных объектов Шелехова для людей с ограниченными возможностями.
Новый бассейн, открытый в 2015 году, недоступен для инвалидов, сообщил председатель общества инвалидов Шелехова Сергей Шишкин. «Этот вопрос мы обсудим с депутатами Законодательного Собрания, министром спорта Иркутской области, но считаю, что для руководителей города и района это не сложная тема, - выразил свое мнение Сергей Брилка. - Даже если в здании бассейна необходимо установить лифт или другое дополнительное оборудование, это можно сделать без особых проблем».
Представительница общественной медицинской комиссии при Шелеховской ЦРБ задала вопрос о смене главврачей, отметив, что за последние 12 лет в больнице сменились четыре руководителя. Не отложится ли в связи с этим на более поздний срок ремонт детского отделения медучреждения, интересовалась жительница.
«У нас в Иркутской области за два года поменялось больше 30 главных врачей. У меня по Шелеховской ЦРБ есть докладная записка толщиной свыше 200 листов, где отмечены, в том числе, и минусы в работе прежнего руководителя учреждения. Мы изменим тему одного из парламентских часов в рамках одной из сессий и детально рассмотрим вопрос о ситуации в здравоохранении региона. Нам следует внимательно все посмотреть, - отметил спикер, - что касается детского отделения, то 33 млн руб. на его ремонт выделены. Задача профильного министерства - организовать работу подрядчика, который выполнит ремонт качественно и в срок».
Другие вопросы касались темы экологии, утилизации ТБО, создания минерализованных полос возле поселков для защиты от лесных пожаров, развития детского спорта, электроснабжения садоводств, проблемы бродячих животных.
«В сентябре 2013 года мы сформировали очень важную программу - «Наказы избирателей». Это 530 мероприятий по всей Иркутской области. 25 из них касались напрямую Шелеховского района и города Шелехова - это, в том числе, строительство и капитальный ремонт школ, детских садов», - отметил С. Брилка на встрече.
Он также добавил, что в этом году начинается строительство новой школы в Баклашах, в Большом Луге в прошлом году построили новый детский сад, в этом году приступят к возведению Дома культуры. В планах, сообщает пресс-служба областного парламента, - завершить проектную документацию для школы в Олхе на 130 - 150 детей. Также спикер отметил еще один важный объект - дорогу через поселок Олха до Большого Луга. На ее ремонт в этом году выделено 120 млн руб. «В ходе ремонта дороги удастся решить и проблему установки уличного освещения в Олхе», - подчеркнул С. Брилка.
Ссылки по теме:
2017-04-11 12:20:01
Комментарии
|
|
Журнал «Сибирячок» борется за национальную премию «Хрустальный компас»
13:08 - Иркутск. Сибирские новости - Культурно-просветительский проект редакции детского журнала «Сибирячок» …
Из Иркутского детского дома-интерната № 2 в больницы госпитализированы семь детей
13:02 - Иркутск. Сибирские новости - Из Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей в …
Сергей Левченко обсудил с руководством Росавтодора реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
12:57 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с заместителем руководителя …
Сергей Брилка провел встречу с жителями Шелехова и Шелеховского района
12:20 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка провел …
Управление по вопросам миграции регионального ГУ МВД 12 апреля проводит Единый день оказания госуслуг в электронном виде
12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области 12 апреля …
ВСЖД перевозит более 50% от общего объема каменного угля в адрес предприятий теплоэнергетики Иркутской области
12:10 - Иркутск. Сибирские новости - ВСЖД перевозит более 50% от общего объема каменного угля в адрес предприятий …
Библиотека имени Евгения Евтушенко готовится к юбилею
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Библиотека имени Е. А. Евтушенко готовится к 65-летию. Праздничное мероприятие …
Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» открылась в Иркутске
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Специализированная 23-я выставка дорожно-транспортной техники, оборудования, …
Предприятие из Иркутска заплатит 800 тыс. руб. за незаконную добычу воды из скважины для автомойки
11:05 - Иркутск. Сибирские новости - В октябре 2016 года в адрес Управления Росприроднадзора по Иркутской области …
В Усольском районе двое местных жителей спасли подростка, угодившего в полынью
10:34 - Иркутск. Сибирские новости - Благодаря решительным и быстрым действиям двух жителей поселка Мишелёвка …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду переменная облачность, местами, днем по северу в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, метели. Ветер ночью юго-западный, юго-восточный 5 - 10 м/с, порывы 11 - 16 м/с, днем западный, северо-западный 5 - 10 м/с, порывы 15 - 20 м/с, в южных районах порывы 12 - 17 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сегодня на одну вакансию на hh.ru в Иркутске приходится 6,4 резюме. Самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась сфера «Государственная служба», где на одно предложение претендуют 27 соискателя.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
21 молодой работник дочерних обществ НК «Роснефть» стал победителем Всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно - техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса, который проводился под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации при поддержке общественных и профессиональных организаций.
Пассивный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 апреля 2017 года достиг 15,6 млрд рублей, что на 58% больше показателя на 1 января 2017 года и на 56% по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о назначении Михаила Прахова на должность директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.