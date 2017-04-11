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Сергей Брилка провел встречу с жителями Шелехова и Шелеховского района

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Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка провел встречу в Шелехове с жителями города и района. Вопросы от жителей касались самых разных сфер жизни города и района, а также Иркутской области в целом. В частности, была затронута тема доступности спортивных объектов Шелехова для людей с ограниченными возможностями.

Новый бассейн, открытый в 2015 году, недоступен для инвалидов, сообщил председатель общества инвалидов Шелехова Сергей Шишкин. «Этот вопрос мы обсудим с депутатами Законодательного Собрания, министром спорта Иркутской области, но считаю, что для руководителей города и района это не сложная тема, - выразил свое мнение Сергей Брилка. - Даже если в здании бассейна необходимо установить лифт или другое дополнительное оборудование, это можно сделать без особых проблем».

Представительница общественной медицинской комиссии при Шелеховской ЦРБ задала вопрос о смене главврачей, отметив, что за последние 12 лет в больнице сменились четыре руководителя. Не отложится ли в связи с этим на более поздний срок ремонт детского отделения медучреждения, интересовалась жительница.

«У нас в Иркутской области за два года поменялось больше 30 главных врачей. У меня по Шелеховской ЦРБ есть докладная записка толщиной свыше 200 листов, где отмечены, в том числе, и минусы в работе прежнего руководителя учреждения. Мы изменим тему одного из парламентских часов в рамках одной из сессий и детально рассмотрим вопрос о ситуации в здравоохранении региона. Нам следует внимательно все посмотреть, - отметил спикер, - что касается детского отделения, то 33 млн руб. на его ремонт выделены. Задача профильного министерства - организовать работу подрядчика, который выполнит ремонт качественно и в срок».

Другие вопросы касались темы экологии, утилизации ТБО, создания минерализованных полос возле поселков для защиты от лесных пожаров, развития детского спорта, электроснабжения садоводств, проблемы бродячих животных.
«В сентябре 2013 года мы сформировали очень важную программу - «Наказы избирателей». Это 530 мероприятий по всей Иркутской области. 25 из них касались напрямую Шелеховского района и города Шелехова - это, в том числе, строительство и капитальный ремонт школ, детских садов», - отметил С. Брилка на встрече.
Он также добавил, что в этом году начинается строительство новой школы в Баклашах, в Большом Луге в прошлом году построили новый детский сад, в этом году приступят к возведению Дома культуры. В планах, сообщает пресс-служба областного парламента, - завершить проектную документацию для школы в Олхе на 130 - 150 детей. Также спикер отметил еще один важный объект - дорогу через поселок Олха до Большого Луга. На ее ремонт в этом году выделено 120 млн руб. «В ходе ремонта дороги удастся решить и проблему установки уличного освещения в Олхе», - подчеркнул С. Брилка.

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2017-04-11 12:20:01




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