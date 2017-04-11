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Сергей Левченко обсудил с руководством Росавтодора реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Игорем Астаховым. Участие во встрече также принял исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Одним из главных вопросов встречи стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Как рассказал И. Астахов, реализация приоритетного проекта будет отслеживаться в системе электронной отчетности «Эталон»: еженедельно в ней обновляются данные по каждому объекту.

"Программный комплекс позволяет нам одновременно работать в 38 агломерациях по стране - ставить задачи всем сотрудникам проектного офиса, получать отчеты и оперативно обрабатывать информацию. Это значительно повышает эффективность работы. Хочу отметить, что Иркутская область в первой половине лучших в части приоритетного проекта", - отметил И. Астахов.

Губернатор дал поручение региональному минстрою максимально оперативно обновлять данные в системе по региону, а также проследить за тем, чтобы муниципалитеты-участники проекта тоже это выполняли в указанные сроки.

Как доложил Р. Болотов, всего на этот год в рамках реализации проекта в Иркутской области запланировано 67 объектов по ремонту автомобильных дорог, установке светофоров, видеокамер, ограждений, знаков, обустройства искусственным освещением. И. Астахов сообщил, что планирует осмотреть часть из тех объектов, которые будут ремонтировать. Затем представитель Росавтодора собирается посетить территории уже в разгар работ летом - оценить, как они выполняются и обсудить исполнение проекта с подрядчиками, контролирующими организациями, представителями общественности.

Системе общественного контроля Росавтодор уделяет особое вынимание, тем более при реализации приоритетного проекта. Как сообщил И. Астахов, сейчас дорабатываются единые подходы по системе общественного контроля на территории всей страны. В том числе ведется разработка мобильного приложения для оперативного информирования через Росавтодор собственников дорог о дефектах на магистралях, чтобы затем получить обратную связь и ликвидировать проблему.

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2017-04-11 12:57:14




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