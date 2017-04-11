Журнал «Сибирячок» борется за национальную премию «Хрустальный компас»

13:08 - Иркутск. Сибирские новости - Культурно-просветительский проект редакции детского журнала «Сибирячок» …

Из Иркутского детского дома-интерната № 2 в больницы госпитализированы семь детей

13:02 - Иркутск. Сибирские новости - Из Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей в …

Сергей Левченко обсудил с руководством Росавтодора реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

12:57 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с заместителем руководителя …

Сергей Брилка провел встречу с жителями Шелехова и Шелеховского района

12:20 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка провел …

Управление по вопросам миграции регионального ГУ МВД 12 апреля проводит Единый день оказания госуслуг в электронном виде

12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области 12 апреля …

ВСЖД перевозит более 50% от общего объема каменного угля в адрес предприятий теплоэнергетики Иркутской области

12:10 - Иркутск. Сибирские новости - ВСЖД перевозит более 50% от общего объема каменного угля в адрес предприятий …

Библиотека имени Евгения Евтушенко готовится к юбилею

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Библиотека имени Е. А. Евтушенко готовится к 65-летию. Праздничное мероприятие …

Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» открылась в Иркутске

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Специализированная 23-я выставка дорожно-транспортной техники, оборудования, …

Предприятие из Иркутска заплатит 800 тыс. руб. за незаконную добычу воды из скважины для автомойки

11:05 - Иркутск. Сибирские новости - В октябре 2016 года в адрес Управления Росприроднадзора по Иркутской области …

В Усольском районе двое местных жителей спасли подростка, угодившего в полынью

10:34 - Иркутск. Сибирские новости - Благодаря решительным и быстрым действиям двух жителей поселка Мишелёвка …