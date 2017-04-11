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Из Иркутского детского дома-интерната № 2 в больницы госпитализированы семь детей

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Иркутск. Сибирские новости - Из Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей в медицинские учреждения госпитализированы семь детей. Одному из них пять лет, четверым - от семи до 14 лет, двоим - от 15 до 17 лет.

Один ребенок находится в Ангарске в реанимации, остальные - в Иркутске, где один из них также помещен в реанимацию. Об этом во вторник на брифинге сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Напомним, сегодня стало известно о том, что дети госпитализированы с подозрением на дизентерию. Точный диагноз будет известен в предстоящую пятницу. В настоящее время дети находятся в удовлетворительном состоянии, они стабильны.

«Роспотребнадзор передал в суд документы для приостановления деятельности учреждения. Мы категорически против этого. Вывезти и распределить такое количество детей крайне сложно. Здание, в котором находится дом-интернат, блочное. Блоки можно изолировать друг от друга, обезопасив тем самым детей. Блок, где жили заболевшие дети, сейчас изолирован. Там сейчас остались 15 человек», - отметил В. Родионов.

По его словам, клинических случаев в учреждении больше выявлено не было. В доме-интернате усилен санитарно-эпидемиологический режим, все сотрудники еще раз проинспектированы, исключены контакты с внешней средой. В учреждении постоянно работает пост дежурной медсестры.

В министерстве создан штаб, который будет заниматься данной ситуацией. По словам В. Родионова, учреждение полностью обеспечено как финансами, так и кадрами.

«Учреждение рассчитано на 168 детей. Сейчас там находятся 162 ребенка, из которых 150 - несовершеннолетние. Все дети разделены на 20 групп. В детском доме предусмотрено 337 ставок по штатному расписанию. Все почти заполнены, есть только восемь вакансий», - добавил министр.

По данному факту следственным отделом по Свердловскому району Иркутску СУ СК России по Иркутской области начата доследственная проверка.

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2017-04-11 13:02:45




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