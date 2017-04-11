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Журнал «Сибирячок» борется за национальную премию «Хрустальный компас»

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Иркутск. Сибирские новости - Культурно-просветительский проект редакции детского журнала «Сибирячок» «Вкруг Байкала» принимает участие в конкурсе Русского географического общества на соискание национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас». На победу претендуют еще 389 проектов и достижений из 68 регионов России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Монако, Норвегии и США.

Журнал «Сибирячок» - единственное периодическое издание Иркутской области для детей дошкольного и школьного возраста, которое регулярно и подробно рассказывает об истории родного края, культуре, традициях и обычаях народов Сибири, об уникальных природных памятниках и объекте Всемирного природного наследия ЮНЕСКО - озере Байкал. Для участия в конкурсе «Хрустальный компас» заявлен проект «Вкруг Байкала» - это тематический номер журнала, опубликованный в 2016 году. Он посвящен национальным костюмам коренных народов Иркутской области. С помощью героев журнала Сибирячка и Таёжки дети узнают значение орнаментов, традиции и обычаи коренных народов Иркутской области, бурятские мифы о происхождении человека, тофаларские легенды о мастерах-умельцах, эвенкийские загадки о природных явлениях. Большую помощь в поиске материалов, фотографий костюмов создателям журнала оказал Иркутский областной Дом народного творчества, а также мастера, создающие аутентичные национальные костюмы коренных жителей Прибайкалья. Министерство культуры и архивов Иркутской области в 2016 году провело презентацию номера журнала в образовательных учреждениях и учреждениях культуры региона и творческие встречи с читателями.

«Хрустальный компас» - это первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Она призвана найти и поддержать проекты, направленные на сохранение национального достояния Родины. Премия учреждена в 2012 году. Победителей в специальной номинации «Признание общественности» определяют путем интернет-голосования. Проект «Вкруг Байкала» журнала «Сибирячок» прошел квалификационный этап национальной премии, теперь ему нужна поддержка читателей. Проголосовать за него можно на официальном сайте премии http://rus-compass.ru/projects/4318/ до 30 апреля.

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2017-04-11 13:08:38




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